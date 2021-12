Milan Napoli: gara di sopravvissuti ma San Siro...

Milan Napoli: gara di sopravvissuti tra due squadre falcidiate continuamente dagli infortuni. Ma San Siro risponde così…

«Sfida tra sopravvissuti». Questa è l’espressione del Corriere della Sera, che analizza il momento negativo di Milan Napoli, falcidiati dagli infortuni. Dopo un ottimo inizio, rossoneri e azzurri hanno rallentato, concedendo troppi punti alle rivali.

Le due squadre pagano infortuni e stanchezza. A San Siro, tuttavia, spingerà il Milan verso l’impresa: infatti la gara è già sold out. Non ci saranno tanti protagonisti: rientreranno Giroud e Anguissa, ma resteranno fuori due pezzi da novanta come Leao e Koulibaly.