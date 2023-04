Milan Napoli, Capello: «Ecco da chi dipenderà tutto»

Fabio Capello parla così del prossimo match di Champions League tra Milan e Napoli. Le sue dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport

Fabio Capello parla così del prossimo match di Champions League tra Milan e Napoli. Le dichiarazioni dell’ex tecnico rossonero alla Gazzetta dello Sport.

«Il Napoli ha punti di forza e punti deboli. Uno? Di Lorenzo uno contro uno con Leao fa fatica. Il Milan ragionerà su questo. Poi dipenderà da Osimhen. Se non gioca, è 50-50. Se gioca, sposta un 5% da solo. Pioli in questi giorni dovrà capire come non fargli arrivare la palla mentre Spalletti lavorerà sulla testa: deve convincere il Napoli che sta bene, anche se a Lecce…»