Milan, Musacchio e Antonio Donnarumma gli unici ancora a 0 minuti

Musacchio e Antonio Donnarumma sono gli unici giocatori del Milan ancora non scesi in campo in questa stagione

Dopo l’utilizzo nel match di ieri di Pierre Kalulu, Mateo Musacchio e Antonio Donnarumma rimangono gli unici, fra le file del Milan, a non essere scesi in campo nemmeno un minuto in questa stagione. Kalulu ha giocato addirittura da difensore centrale di sinistra, lui che sulla carta, è un terzino destro.

Antonio Donnarumma si sa, è il terzo portiere, e dunque è destinato a non giocare praticamente mai. Musacchio invece è rientrato da poche settimane in gruppo, ma non gioca una partita da febbraio, e Stefano Pioli gli ha preferito il giovane francese. Musacchio è ormai fuori dal progetto Milan, che, se troverà qualcuno a cui venderlo già a gennaio, lascerà partire il giocatore senza problemi.