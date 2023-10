Muro contro muro: la difesa del Milan per arginare la curva del Dortmund

Milan, la difesa pronta per arginare la curva del Dortmund. Pioli sorride perché ritrova il miglior Tomori per la Champions League

Muro contro muro. Questo promette la sfida tra Borussia Dortmund Milan, in programma questa sera alle ore 21:00. Il Muro Giallo è la principale attrazione della città: gli appassionati si fermano ad ammirarlo, gli avversari lo temono. Per questo motivo, Pioli in allenamento ieri mattina ha fatto ascoltare quel suono lì. Pochi stadio trasmettono quel calore e quel suono, sfruttando quell’inclinazione di 37 gradi della curva che rende tutto mastodontico.

Dall’altra parte, c’è il muro del Milan. Dopo il 5-1 subito nel derby, i rossoneri hanno subito un solo gol in tre partita, quello di Luvumbo a Cagliari. C’è Malick Thiaw, che da tedesco ex Schalke 04 lo vive come un derby. La vera notizia, però, è il ritorno di Fikayo Tomori, tornato ad alti livelli nella sfida casalinga contro la Lazio. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.