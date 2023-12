Milan su Muriel? Barzaghi: «Queste squadre stanno facendo un pensierino sul colombiano». Le parole sul calciomercato

Ai microfoni di Sportmediaset, Matteo Barzaghi aggiorna sulla situazione di mercato legata all’Inter e a Muriel, con il mercato Milan pronto al derby.

PAROLE – «Essendo in scadenza di contratto a giugno, è normale che tanti club, anche tra i più importanti come Milan e Inter, stiano facendo un pensierino al colombiano per rinforzare attacchi che avrebbero bisogno delle sue magie. Se Muriel dovesse confermare la sua seconda giovinezza, però, difficilmente Gasperini se lo farebbe scappare, con un rinnovo che si sta cominciando a scrivere in quel di Bergamo»