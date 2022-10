Milan Monza, prima volta in Serie A: ma ci sono dei precedenti

Prima volta per il Milan in Serie A contro il Monza, ma le due squadre si sono già affrontate nel campionato di Serie B

Oggi andrà in scena per la prima volta il match tra Milan e Monza nel palcoscenico della Serie A. Ma queste due squadre si sono già affrontate in passato.

Come riportato da ACMilan.com, i precedenti sono in Serie B; i rossoneri hanno vinto tutte le quattro volte nel campionato cadetto 1980/81 con Massimo Giacomini allenatore e nel 1982/83 con alla guida Ilario Castagner. Per i biancorossi, undicesima squadra lombarda di fronte ai rossoneri in A, sarà la prima trasferta in Lombardia nel massimo campionato; finora i brianzoli, tra le avversarie lombarde, hanno affrontato solo l’Atalanta, perdendo 0-2 all’U-Power Stadium a settembre