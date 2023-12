Milan Monza, Pioli pensa al cambio modulo per l’emergenza in difesa: l’idea del tecnico

In vista di Milan Monza, Stefano Pioli pensa ad alcune alternative tattiche per sopperire all’emergenza in difesa: l’idea del tecnico

L’ultima idea di Stefano Pioli per Milan Monza è un cambio del sistema di gioco. Per il momento si tratta solo di un’ipotesi, che prenderebbe forma per via dell’emergenza infortuni in difesa per i rossoneri.

Come riferisce Sky Sport, il tecnico potrebbe chiedere un sacrificio a Simon Kjaer (tornato ad allenarsi in gruppo proprio oggi), sacrificio per giocare qualcosina in più dei minuti che dovrebbe avere sulle gambe. Il danese è in ballottaggio con Simic come centrale. Altro dubbio in avanti tra Pulisic e Chukwueze, col primo favorito. Qualora si riuscisse a recuperare Kjaer dal primo minuto, e per salvaguardarlo vista la forma che difficilmente sarà delle migliori, l’allenatore rossonero ed il proprio staff hanno pensato all’ipotesi di una difesa sperimentale a 3. Tale opzione verrà valutata meglio nell’allenamento di domani.