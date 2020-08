Milan, miglior parata della stagione: al via i quarti di finale

Dopo la votazione sul miglior gol, adesso il Milan ha organizzato i quarti di finale per la migliore parata stagionale

Il premio di miglior gol della stagione, nella mini-competizione organizzata dal Milan, è stato vinto da Rafael Leao e dal suo bellissimo gol siglato contro la Fiorentina. La nuova competizione ora riguarda invece le migliori parate dei portieri rossoneri nella stagione 2019-2020. Otto interventi prodigiosi tra Prima Squadra maschile e Prima Squadra Femminile: siamo ai quarti di finale. Ecco il tabellone:

Donnarumma su Lasagna in Udinese-Milan 1-0 (Serie A) vs Donnarumma su Mertens in Napoli-Milan 2-2 (Serie A)

Donnarumma su Ronaldo in Juventus-Milan 0-0 (Coppa Italia) vs Donnarumma su Mandragora in Milan-Udinese 3-2 (Serie A)

Donnarumma su Sabelli in Milan-Brescia 1-0 (Serie A) vs Donnarumma su Dybala in Juventus-Milan 1-0 (Serie A)

Begović su Chiesa in Fiorentina-Milan 1-1 (Serie A) vs Korenčiová in Milan-Inter 2-1 (Serie A Femminile)