Milan, mercato invernale da 8: Pioli ora ha i ricambi

MILAN – Paolo Maldini e Frederic Massara hanno fatto il possibile per accontentare Stefano Pioli, alle prese con diverse assenze per infortunio o per covid in questa stagione. C’erano poi delle lacune nella rosa già da inizio stagione, come il vice Ibrahimovic e un centrale di difesa.

Sulla carta ora il Milan può lottare per i primi quattro posti: la qualificazione in Champions League diventa quindi un obbligo, con un sogno nel cassetto.