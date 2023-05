Milan, si prepara il mercato in uscita: le certezze e i dubbi. Alcuni sono certi dell’addio, altri potrebbero partire ad una condizione

Il mercato del Milan dipenderà molto dal verdetto che darà il campionato e dal verdetto dei tribunali sulla Juventus: è appeso al filo della qualificazione alla prossima Champions League. Da ciò dipenderà il budget, ma il club rossonero prepara già l’addio di alcuni giocatori, che potrebbero fare cassa.

Sicuri al 100% di lasciare sono Dest e Bakayoko, così come Tatarusanu e Mirante. Rientrano in questa opzione anche Ballo-Touré e Adli, che hanno messo pochissimo minutaggio in questa stagione rossonera. C’è ancora il dubbio su Vranckx, tutto dipenderà dalle cifre del riscatto; Rebic partirà in caso di offerte ritenute corrette da parte della società.

Partirà Ibrahimovic quasi certamente, mentre sue giocatori sono a rischio: Messias e Origi. Anche in questo caso, solo offerte ritenute giuste da parte del Milan potrebbero far valutare la cessione di questi due giocatori. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.