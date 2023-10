Milan, il mercato ripaga: i gol di Pulisic e Okafor e non solo. I rossoneri guidano la classifica anche grazie ai nuovi arrivati

Arrivati all’ottava giornata del campionato di Serie A, il Corriere della Sera inizia a fare una prima valutazione degli effetti del mercato sulle squadre italiane. In chiave Milan, solo segnali positivi, anche in virtù della prima posizione in classifica.

I rossoneri sono trascinati dai gol di Pulisic, a quattro decisivi, ma non solo. Anche Okafor e Loftus-Cheek sono andati a segno. Non solo i gol: è un Milan che non può fare a meno di Reijnders.