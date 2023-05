Milan, 100 milioni per il mercato: ecco il piano della società. Tra risparmi e cessioni, più budget, si delinea la cifra da investire

È tempo di calcoli in chiave mercato per il Milan. I rossoneri vogliono investire nella prossima sessione affinché la squadra di Pioli sia competitiva per i posti più alti della classifica. Sul budget che potrebbe essere utilizzato, La Gazzetta dello Sport stila un’ipotesi.

Potrebbero essere 100 i milioni che la società rossonera utilizzerà per il mercato. 27,6 milioni arriverebbero dai risparmi degli ingaggi di alcuni giocatori che pesano per le casse rossonere, soprattutto rispetto al rendimento dimostrato: Origi su tutti, ma anche Rebic e Bakayoko. 23 milioni arriverebbero dalle cessioni di questi giocatori.

Poi, ci sarebbe la somma che la società ha intenzione di investire sul mercati: 50 milioni. Servono un centrocampista, un centroavanti e un jolly in attacco. I nomi ci sono, ora spetta al club muoversi.