Milan, match con il Napoli per ritrovarsi: rossoneri al top negli scontri diretti

Il Milan vuole ritrovare risultati e gioco nel prossimo match contro il Napoli. I rossoneri non deludono negli scontri diretti

Il Milan viaggia nel primo vero momento difficile della stagione. Una difficoltà dal punto di vista di risultati ed anche di gioco. Dalla ripresa dalla sosta per le nazionali sono arrivate tre sconfitte tra campionato e Champions League (Fiorentina, Sassuolo e Liverpool), unite all’ultimo pareggio di Udine ed alle vittorie contro Atletico Madrid, Genoa e Salernitana. Un bilancio nemmeno troppo catastrofico, ma a cui i tifosi rossoneri non erano di certo abituati. La gara di sabato contro i friulani ha fatto vedere una carenza a livello di gioco, con l’alibi di alcuni giocatori chiaramente con il fiato corto.

Le assenze, continue da inizio anno ma passate in secondo piano dal grande rendimento, ora cominciano a farsi sentire. Lo vediamo in Tomori, semplicemente perfetto fino alle ultime due gare contro Liverpool ed Udinese dove ha mostrato qualche incertezza. Lo vediamo in Theo Hernandez, ultimamente troppo distratto in difesa e con voglia di strafare in zona offensiva, il che lo porta a perdere palloni importanti. Lo vediamo in Brahim Diaz, su cui la positività al Covid ha avuto un certo impatto. Lo spagnolo è poco brillante e fatica a trovare gli spunti di inizio stagione.

Ora per il Milan arriva lo scontro diretto con il Napoli, altra squadra che di certo ad infermeria non se la sta passando benissimo. Mancheranno Osimhen, Fabian Ruiz e Koulibaly, mentre Insigne e Anguissa dovrebbero farcela per partire dall’inizio. Una gara tra due squadre incerottate che a livello di classifica e di morale vale tantissimo. La squadra di Pioli negli scontri con le altre big non ha mai deluso. Tre vittorie nette contro Lazio, Roma ed Atalanta, due pareggi contro Juventus ed Inter con in entrambe le partite un’occasione clamorosa nel finale (contro i bianconeri Kalulu a tu per tu con Szczesny, contro i nerazzurri il palo di Saelemaekers).