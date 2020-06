Milan, Massaro consegna maglie speciali all’Ospedale San Carlo

Massaro al San Carlo: martedì è terminata la distribuzione degli omaggi rossoneri dedicati agli operatori sanitari

Daniele Massaro, Brand Ambassador di AC Milan, questa mattina presso il l’Ospedale San Carlo di Milano ha consegnato a nome del Club le ultime maglie speciali destinate al personale medico ospedaliero come ringraziamento e omaggio a tutti coloro che sono impegnati nella lotta contro il Covid-19.

Per l’occasione, l’Amministrazione ospedaliera ha lanciato il “Milan for You” Challenge: ricevute più di 300 frasi di amore per il Milan, la Dirigenza dell’Ospedale ha scelto le più rappresentative che sono state premiate con la maglia speciale consegnata da Daniele Massaro.

Queste alcune delle frasi premiate:

PARADOSSO MILANESE PER NON FERMARSI E ANDARE AVANTI: “IL DIAVOLO” CHE RINGRAZIA PER IL LAVORO SVOLTO DAI “SANTI”

IN CAMPO COME IN CORSIA UNITI CONTRO LA PANDEMIA

LA MASCHERINA ORA, LA MAGLIA PER SEMPRE

Fonte: acmilan.com