Milan, Maignan si rivede nel 2023: ma lui sogna il Mondiale

Mike Maignan rivedrà la porta del Milan solamente nel 2023. Il francese però vuole spingere per andare al Mondiale

Porte girevoli in casa Milan. Da qui a fine anno toccherà a Ciprian Tatarusanu difendere i pali rossoneri tra campionato e Champions League, ma come ammesso dallo stesso Pioli non è escluso che ci possano essere delle rotazioni. Mike Maignan, dopo l’infortunio al polpaccio, lo si rivedrà nel 2023.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il francese non vuole concludere così il 2022. Il Mondiale è alle porte e con un recupero lampo potrebbe partire in extremis per il Qatar. Di certo l’ex Lille non è uno da arrendersi facilmente e ce la metterà tutta per convincere il c.t. Deschamps.