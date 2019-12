Milan, l’ultimo 5-0 subito in Serie A risale al 1998

La batosta subita oggi dal Milan è un dato storico: un 5-0 in campionato non veniva inflitto ai rossoneri dal 1998

I tifosi rossoneri hanno assistito ad uno spettacolo tra il macabro e il raccapricciante quest’oggi a Bergamo. L’Atalanta ha tritato il Milan dal primo all’ultimo dei novanta minuti di partita, dimostrando una superiorità evidente in ogni aspetto.

Un risultato addirittura storico quello di oggi: il Diavolo infatti non perdeva in trasferta in campionato per 5-0 da 21 anni. L’ultimo precedente risale infatti al 3 maggio 1998, quando la Roma di Zdenek Zeman asfaltò i rossoneri di Fabio Capello con i gol di Candela, Di Biagio (doppietta), Paulo Sergio e Delvecchio.