Il Milan si avvicina alla prima gara del 2023. Il bilancio dei rossoneri nelle partite inaugurali degli anni solari è positivo

Il prossimo 4 gennaio il Milan inaugurerà il suo 2023 in casa della Salernitana. I rossoneri negli ultimi anni raramente hanno sbagliato la prima gara di un anno solare. L’ultima sconfitta in tal senso risale al 2016, quando ci fu una sconfitta in casa contro il Bologna. Il bilancio: