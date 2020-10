Milan, l’iniziativa: i rossoneri ora sono anche su Apple Music e Tidal, le piattaforme di streaming musicale internazionale

Milan, l’iniziativa: i rossoneri ora sono anche su Apple Music e Tidal, le piattaforme di streaming musicale internazionale.

L’INIZIATIVA- Il Corriere dello sport di questa mattina a pag 15 racconta dell’evoluzione mediatica in casa Milan: “L’iniziativa: i rossoneri ora sono anche su Apple Music”. Questo il titolo per illustrare la partnership con Google in favore degli oltre 450 milioni di fan in tutto il mondo che potranno vivere da casa le emozioni dello stadio.