Milan-Lille: Huage, possibile subentro a partita in corso per il norvegese

Hauge potrebbe avere l’occasione di entrare a partita in corso questa sera in Milan-Lille: è lui il principale ricambio sugli esterni

Jens-Petter Hauge potrebbe avere la sua occasione a partita in corso questa sera in Milan-Lille. Il norvegese partirà inizialmente dalla panchina ma, vista anche l’assenza di Alexis Saelemaekers e la condizione non ottimale di Castillejo, potrebbe essere chiamato in causa del corso del match.

Hauge ha già realizzato la prima rete con la maglia del Milan, proprio da subentrante in Europa League, contro il Celtic a Glasgow.