Milan Lecce, ballottaggio in attacco: chi al posto di Giroud? Pioli pensa a lui dal primo minuto

Milan-Lecce, ballottaggio aperto in attacco per far rifiatare Olivier Giroud: Okafor in vantaggio su Luka Jovic

Come riportato da Tuttosport, sono in corso a Milanello in questi giorni le prove tattiche di Stefano Pioli in vista della gara di sabato a San Siro contro il Lecce (calcio d’inizio alle 15).

Il tecnico del Milan, che ha deciso di far partire dalla panchina Olivier Giroud in vista della sfida di giovedì prossimo contro la Roma in Europa League, deve sciogliere il ballottaggio tra Okafor e Jovic come prima punta. Favorito è lo svizzero che nel corso della gara potrebbe poi spostarsi a sinistra con l’ex Fiorentina che subentrerebbe per dare riposo a Leao.