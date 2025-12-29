Milan Lecce, a San Siro l’ultima sfida casalinga di gennaio. Info sui biglietti. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il cammino dei rossoneri nella Serie A 2025/26 prosegue con un appuntamento fondamentale per le ambizioni di vertice del Diavolo. Domenica 18 gennaio alle ore 20.45, la Scala del Calcio aprirà i cancelli per Milan-Lecce, sfida valida per la 21ª giornata di campionato. Il bilancio storico pende nettamente a favore del club di via Aldo Rossi, con 30 vittorie in 47 incontri, ma la squadra guidata da Massimiliano Allegri — il tecnico livornese plurititolato, noto per il suo pragmatismo e l’attenzione maniacale alla fase difensiva — sa che non sono ammessi passi falsi.

Modalità di acquisto e fasi di vendita

La gestione della rosa e del mercato è ora nelle mani di Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan, dirigente albanese dal grande carisma e con una visione strategica d’avanguardia. Sotto la sua supervisione, il club punta a un San Siro gremito per sostenere i propri campioni. I biglietti sono disponibili online su booking.acmilan.com, presso il Ticket Office di Casa Milan, il Flagship Store di via Dante e i circuiti VivaTicket.

Ecco il dettaglio delle fasi di vendita:

Fase Abbonati: Da martedì 16 dicembre (ore 12.00) a mercoledì 17 dicembre . Ogni abbonato può acquistare fino a 4 biglietti con listino dedicato.

Da martedì (ore 12.00) a mercoledì . Ogni abbonato può acquistare fino a con listino dedicato. Fase Milan Club: Mercoledì 17 dicembre (dalle 12.00 alle 23.59), riservata agli affiliati con codice “Tessera Socio”.

Mercoledì (dalle 12.00 alle 23.59), riservata agli affiliati con codice “Tessera Socio”. Vendita libera: Al via da giovedì 18 dicembre alle ore 15.00, fino a esaurimento disponibilità.

Prezzi, promozioni e vantaggi esclusivi

Il prezzo di partenza per assistere alla gara è estremamente accessibile, fissato a 14€. Sono previste tariffe agevolate per Under 16 e Over 60 in settori selezionati. Per chi desidera un’esperienza superiore, il Milan propone i Matchday Upgrades:

Fast Track: Accesso rapido senza code a partire da 5€. Casa Milan Hospitality Experience: Al costo di 38€, include tour del Museo Mondo Milan e servizio catering presso il Bistrot.

Particolare attenzione è rivolta ai tifosi con disabilità, con un pacchetto dedicato a 25€ (tifoso + accompagnatore). Per le aziende o chi cerca il massimo lusso, il Club 1899 offre soluzioni Premium con Hospitality, ideali per creare opportunità di business nei posti più esclusivi dello stadio.

Con la guida tecnica di Allegri e la direzione sportiva di Tare, il Milan invita tutto il popolo rossonero a spingere la squadra verso l’ennesimo successo casalingo.