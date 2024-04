Milan Lecce, Pioli pensa a come sostituire Loftus-Cheek: DUE possibili opzioni NOVITÀ

Milan Lecce, Pioli pensa a come sostituire Loftus-Cheek: DUE possibili opzioni. Le NOVITÀ sulla possibile formazione

Pioli inizia a riflettere sulla probabile formazione in vista della di Milan-Lecce. Soprattutto a come sostituire Loftus-Cheek che è squalificato: Peppe Di Stefano ha analizzato a SkySport come il tecnico rossonero potrebbe sostituire l’inglese.

PAROLE – «Pioli sta pensando a come sostituire Loftus-Cheek. Potrebbe giocare Bennacer sulla trequarti oppure un cambio del sistema di gioco, con due mezzali e Adli in fase più difensiva. Pioli inizierà a scegliere da domani».