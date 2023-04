Nuovo look per Theo Hernandez: il terzino rossonero è sceso in campo contro il Lecce con i capelli fucsia. I dettagli

Altro cambio di look per Theo Hernandez. Il terzino rossonero, dopo i capelli castani, neri, biondi, platino, rosa, azzurri, è sceso in campo contro il Lecce con i capelli fucsia.