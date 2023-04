Formazioni ufficiali Milan Lecce: le scelte di Pioli e Baroni per la sfida di San Siro. Tornano Thiaw e Rebic

Alle ore 18, Milan e Lecce scenderanno in campo a San Siro per la sfida valida per la 31esima giornata di Serie A. Ecco le formazioni ufficiali del match:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Diaz, Leao; Rebic. All. Stefano Pioli.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Oudin; Banda, Ceesay, Di Francesco. All. Marco Baroni