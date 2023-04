Milan Lecce: Leao eletto MVP del match. Decisiva la doppietta e la prestazione convincente: ecco i dettagli

Con una doppietta d’autore, Rafael Leão ha trascinato i compagni al successo casalingo in una gara, quella contro il Lecce, da non sbagliare per i rossoneri.

Le due firme dell’asso portoghese hanno infatti determinato il 2-0 di San Siro, marcature che gli hanno permesso di essere eletto come migliore in campo.