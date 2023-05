Milan Lazio: Cataldi in dubbio. Le ultime sulle sue condizioni del centrocampista biancoceleste in vista della sfida di San Siro

Danilo Cataldi, uscito dal campo per infortunio contro l’Inter, non scenderà in campo questa sera contro il Sassuolo ed è in forte dubbio per la sfida contro il Milan.

Il centrocampista della Lazio ha rimediato un forte trauma al polpaccio destro.