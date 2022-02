Milan Lazio, la probabile formazione rossonera: c’è Theo Hernandez

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Milan si prepara ad affrontare la Lazio nei quarti di finale di Coppa Italia. Ecco le ultime novità sulle scelte di Pioli

Il Milan si tuffa in Coppa Italia dopo la vittoria nel derby contro l’Inter. Mercoledì a San Siro arriva la Lazio, reduce dalla grande vittoria a Firenze. In palio un posto nelle semifinali della competizione.

Stefano Pioli, come riportato dal Corriere dello Sport, deve fare i conti con qualche dubbio di formazione. In primis in difesa, dove Tomori è recuperato ma ancora incerto se farlo partire dall’inizio. Potrebbe trovare spazio dal 1′ anche Gabbia. Ci sarà Theo Hernandez, che salterà il match di campionato con la Samp per squalifica. Sulla via del recupero Ante Rebic, che viaggia verso la panchina.