Milan Lazio, il punto in casa biancoceleste: oggi seduta tattica

Lazio, prosegue la preparazione dei biancocelesti che tra una settimana affronteranno il Milan. Seduta tattica senza i nazionali

Prosegue la preparazione della Lazio in vista del match della prossima settimana contro il Milan. La squadra di Maurizio Sarri si è ritrovata in mattinata a Formello per l’allenamento senza i nazionali.

A seguito di un riscaldamento con torello, sono state effettuate esercitazioni tattiche di carattere offensivo. Infine partitella a campo ridotto e poi una sessione di lavoro atletico.