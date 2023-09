Milan Lazio, i convocati di Sarri per il match: la lista completa

Oggi sarà il giorno di Milan-Lazio: il tecnico del biancocelesti, Maurizio Sarri, ha diramato la lista dei convocati

Alle 18:00 di oggi andrà in scena Milan-Lazio. L’allenatore dei biancocelesti, Maurizio Sarri, ha diramato la lista dei convocati per la gara valevole per il settimo turno di Serie A:

Pellegrini, Patric, Vecino, Kamada, Felipe Anderson, Guendouzi, Pedro, Luis Alberto, Romagnoli, Casale, Immobile, Isaksen, Castellanos, Zaccagni, Hysaj, Lazzari, Cataldi, Sepe, Gila, Mandas, Rovella, Marusic, Provedel.