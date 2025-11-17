Milan Lazio, Baroni perde una pedina verso la doppia sfida ai rossoneri. Segui le ultimissime sul club rossonero

Continuano le cattive notizie per la Lazio in vista del ritorno in campo dopo la sosta per le Nazionali. La squadra di Maurizio Sarri dovrà fare a meno di un altro elemento cruciale in attacco: Matteo Cancellieri. L’attaccante italiano, noto per la sua velocità e la capacità di creare superiorità numerica, ha subito una lesione miotendinea nel match contro l’Atalanta in ottobre e i tempi di recupero si stanno allungando.

Come riporta Sport Mediaset (fonte), questa assenza è destinata a dare un vantaggio tattico significativo al Milan di Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore che punta a conquistare il massimo dalle prossime sfide.

Il Jolly Offensivo Fuori Causa

La notizia più rilevante per i rossoneri è che il 23enne attaccante laziale dovrebbe saltare entrambe le sfide ravvicinate contro il Diavolo. Il Milan e la Lazio si affronteranno ben due volte in rapida successione, in un ciclo di partite che definirà le ambizioni delle due squadre:

Serie A: Sabato 29 novembre, a San Siro. Coppa Italia: Mercoledì 4 dicembre.

L’assenza di un jolly offensivo come Cancellieri, che può agire sia come punta esterna che come seconda punta, limita le opzioni tattiche di Sarri e facilita la preparazione difensiva di Allegri. Il tecnico toscano, infatti, è un maestro della fase difensiva e l’eliminazione di un elemento di imprevedibilità come Cancellieri è un indubbio sollievo.

L’Opportunità per il Milan di Tare

Il doppio confronto con la Lazio rappresenta un momento chiave per il Milan. Conquistare i punti in campionato e il passaggio del turno in Coppa Italia è fondamentale per costruire la mentalità vincente richiesta da Allegri. Il DS Igli Tare, l’abile dirigente albanese che gestisce le strategie di club, vede in queste partite l’occasione perfetta per lanciare la rincorsa Scudetto.

L’emergenza infortuni in casa Lazio, che “continua a piovere sul bagnato”, potrebbe influenzare pesantemente l’esito dei due match. Questo scenario mette il Milan in una posizione di forza in termini di profondità di rosa e salute dei giocatori, permettendo ad Allegri di schierare la migliore formazione possibile e massimizzare il risultato in entrambe le competizioni.