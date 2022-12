Milan, l’Atalanta non cede Sportiello a gennaio: c’è l’alternativa

Il Milan continua la sua ricerca di un portiere viste le condizioni precarie di Maignan, difficile arrivare subito a Sportiello

Uno dei tasselli che il Milan dovrà riempire in fretta è quella di un secondo portiere che dia sicurezza e affidabilità. La scelta era ricaduta su Marco Sportiello ma, come riporta Tuttosport, l’Atalanta non sembra intenzionata a cedere subito il classe ’92, che andrà in scadenza il prossimo giugno.

L’alternativa è quella di un’operazione in stile Begovic, ovvero l’acquisto in prestito secco di un portiere per 6 mesi.