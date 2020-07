Milan, la nuova maglia recapitata anche a Montolivo – FOTO

La nuova maglia del Milan recapitata anche a Riccardo Montolivo: l’ex capitano ha ringraziato pubblicamente il club sui social

Oggi il Milan ha presentato la nuova maglia per la stagione 2020-21 che vedrà mostrata al pubblico per la prima volta a San Siro nel corso dell’ultima giornata contro il Cagliari, come confermato oggi in conferenza stampa da Stefano Pioli.

Come consuetudine i rossoneri hanno poi recapitato la nuova maglia anche ad alcuni ex giocatori rimasti ugualmente legati alla storia della società, tra questi c’è anche Riccardo Montolivo che su Twitter ha ringraziato pubblicamente il club.