Milan: Ibrahimovic indossa la nuova maglia rossonera, segnale di rinnovo?

Milan: Zlatan Ibrahimovic è uno dei tre giocatori che ha indossato il nuovo home kit della prossima stagione, primo chiaro segnale?

AC Milan e Puma hanno presentato il nuovo home kit della prossima stagione. Alcuni giocatori, come Alessio Romagnoli, Theo Hernandez e Zlatan Ibrahimovic si sono esibiti con la nuova casacca rossonera.

Tale rappresentazione potrebbe essere intesa come segnale di rinnovo e dunque permanenza per il gigante svedese, che ieri sarebbe giunto a Montecarlo per parlare con il suo procuratore Mino Raiola. Ibra vorrebbe restare a Milanello ma chiederebbe un ingaggio da 6 milioni di euro, il club di Via Aldo Rossi si spingerebbe non oltre i 4 milioni.