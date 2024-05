Milan Cagliari, due rossoneri tornano a disposizione di Pioli! Le ULTIME in vista del match di San Siro

Milan Cagliari, due rossoneri tornano a disposizione di Pioli! Le ULTIME in vista del match in programma a San Siro per sabato sera

Buone notizie in casa Milan, con Stefano Pioli che potrà tornare a contare su due calciatori importanti in vista della sfida di San Siro contro il Cagliari, in programma sabato 11 maggio alle ore 20:45.

Infatti, Davide Calabria ha scontato le due giornata di squalifica dopo il cartellino rosso rimediato nel derby, mentre Yunus Musah è ritornato dopo il turno di stop imposto dal Giudice Sportivo.