Milan, la calma sul mercato è solo apparente: Maldini e Massara hanno le idee chiare

Il Milan sembra vivere una fase di stallo sul mercato ma la calma è solo apparente: Maldini e Massara hanno le idee chiare

Il mercato del Milan deve ancora entrare nel vivo. La squadra rossonera, in attesa delle ufficialità di Maldini e Massara, vive una fase di stallo ma questo non deve trarre in inganno.

I due dirigentu hanno le idee chiarissime sulle mosse da fare e non appena arriverà il rinnovo affonderanno il colpo: Pioli può dormire sogni tranquilli.