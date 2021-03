Milan, Kjaer in gol: ecco chi era stato l’ultimo danese a segnare in Europa per i rossoneri

Simon Kjaer è il primo danese a segnare per il Milan in una competizione europea da Jon Dahl Tomasson nel 2005 contro il PSV

La serata di ieri ha regalato ai rossoneri un pareggio in extremis contro il Manchester United, in un match valido per l’andata degli ottavi di finale di Europa League.

In gol per il Diavolo è andato Simon Kjaer, che ha siglato la prima rete della sua carriera con la maglia rossonera. Il numero 24 rossonero è il primo danese a segnare per il Milan in una competizione europea maggiore da Jon Dahl Tomasson nel 2005 contro il PSV.