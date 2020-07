Milan, Kessie raggiante sui social dopo l’ottima prestazione di Roma

Milan, Kessie chiude l’incontro con la Lazio con una prestazione d’altissimo livello, prova ne sia il post social che ne descrive la felicità

Milan, Kessie chiude l’incontro con la Lazio con una prestazione d’altissimo livello, prova ne sia il post su Instagram che ne descrive la felicità.

GRANDI RAGAZZI- “Grandi ragazzi! Bellissima vittoria all’Olimpico!”. Scrive così Franck Kessie, come detto tra i migliori in campo all’Olimpico ed ora pronto a ripartire dalla gara con la Lazio per raggiungere il quinto posto in classifica.