Theo Hernandez Milan, un nuovo club sulle tracce del terzino francese. Le ULTIME sul futuro del calciatore rossonero

Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi che raccontavano del “si” di Theo Hernandez al Bayern Monaco, spuntano nuove ipotesi sul futuro del terzino francese del Milan.

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il Chelsea è uno dei club interessati al calciatore rossonero, ma il giocatore preferirebbe firmare per il club tedesco. Inoltre, il francese vuole confrontarsi con la società rossonera per capire quali sono i progetti per il futuro.