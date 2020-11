Milan, Kessie è un motorino dalla benzina inesauribile: corre più di tutti

Kessie non solo corre e recupera palloni, ma si inserisce anche in fase offensiva. L’ivoriano è diventato un punto inamovibile del Milan

Franck Kessie ha raggiunto ormai lo status di insostituibile nel Milan targato Stefano Pioli. Le sue ottime prestazioni da dopo il lockdown nella passata stagione, stanno continuando alla grande anche in questo campionato. Il centrocampista ivoriano pare proprio avere un motorino al posto delle gambe, e sembra che la benzina non finisca mai per quanto corra. Come riportato dalla Lega Serie A sul suo sito ufficiale, Kessie è il calciatore del Milan che mediamente corre di più insieme a Matteo Gabbia. Per loro una media di 10,7 km percorsi a partita. Alle loro spalle troviamo Davide Calabria con 10,5 km.

MERCATO

Sono ormai lontane le voci che volevano Kessie via dal Milan. Più volte la dirigenza rossonera ha fatto dei ragionamenti sul classe 1996, ma poi lo ha sempre tenuto in squadra. Ora la questione si gioca sul rinnovo di contratto. Kessie va in scadenza nel giugno 2022, e non bisogna aspettare troppo per non commettere gli errori che sono fatti con Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu, perché questi ultimi due, qualora non rinnovassero, si libererebbero a zero fra 7 mesi.