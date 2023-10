Milan Juventus, la situazione in casa bianconera: le ultime sugli infortunati in vista del match di domenica a San Siro

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus arriva alla sfida contro il Milan con diversi casi da risolvere in infermeria, oltre all’assenza di Pogba squalificato per doping e in attesa di capire cosa ne sarà di Fagioli.

De Sciglio ed Alex Sandro saranno out, mentre Danilo è in dubbio a causa di un infortunio muscolare rimediato con il Brasile. Vlahovic e Chiesa, invece, dovrebbero recuperare ed essere a disposizione di Max Allegri.