Milan Juventus, i bianconeri sono granitici in difesa: sono già nove i clean sheet stagionali

Milan Juventus

Il Milan, di rientro dalla sosta dedicata agli impegni per le Nazionali, affronterà la Juventus in campionato. Questa partita, ai fini della classifica, sarà una partita da non sbagliare: se i rossoneri vogliono tornare in corsa devono battere i bianconeri.

Segnare alla squadra allenata da Thiago Motta, però, non sarà facile. In questa stagione, infatti, hanno già collezionato 9 clean sheet.