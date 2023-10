Il Milan Femminile ospita la Juventus nella terza giornata di Serie A 2023-24: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

Dopo la vittoria contro il Napoli torna in campo il Milan Femminile per la terza giornata della Serie A 2023-24. Le rossonere ospitano la Juventus al Puma House of Football

Milan Juventus Femminile 0-0: sintesi del match

calcio d’inizio alle 19:00

Migliore in campo Milan Femminile – PAGELLE

al termine del match

Milan Juventus Femminile 0-0: risultato e tabellino

Marcatrici:

in attesa delle ufficiali

Arbitro: Arena di Torre del Greco

Ammonite: