Pagelle Milan Juventus Femminile: Giuliani non basta, flop Staskova

I voti e i giudizi alle protagoniste del match, valido per la terza giornata di Serie A Femminile 2023/24: pagelle Milan Juventus

TOP: Giuliani

FLOP: Staskova, K. Dubvoca

VOTI:

Giuliani 7 – attenta in uscita e brava a deviare la conclusione di Beerensteyn alta sopra la traversa. Nel secondo tempo in tuffo compie un miracolo sulla stessa attaccante che evita il vantaggio rossonero. Non può nulla sul gol bianconero

Bergamaschi 6 – combatte su tutti palloni, decisamente più in forma rispetto alle precedenti uscite in rossonero

Swaby 6,5 – impone la sua fisicità in fase difensiva, lo 0-0 nel primo tempo regge anche grazie ai suoi interventi

Fusetti 6,5 – insieme a Swaby tiene bene il reparto difensivo concedendo poco o nulla alle sue avversarie

Guagni 6 – forse la peggiore del reparto difensivo anche se non ha una cliente facile come Beerensteyn. Sembra quasi fuori condizione, sbaglia più di una volta. Cresce nel secondo tempo

Grimshaw 6 – prova a spingere con la solita generosità, spesso gioca a testa bassa

Cernoia 6 – Prima volta da ex, qualche buona iniziativa ma spesso è lenta nel fraseggiare (61′ Mascarello 6)

K.Dubcova 5 – La peggiore in campo tra le rossonere nel primo tempo insieme a Staskova. Non crea mai pericoli e spesso è raddoppiata e chiusa dalle avversarie (80′ Arnadottir sv)

Dompig 6 – Prova con la sua velocità ad infastidire la difesa bianconera e imbastire contropiedi, ben contenuta dalle avversarie (80′ Adami sv)

Laurent 6 – La sua velocità spesso mette in difficoltà le avversarie, l’unica conclusione pericolosa delle rossonere nel primo tempo arriva dai suoi piedi. (71′ Marinelli 6)

Staskova 5,5 – Prova a sgomitare e far valere il fisico in area di rigore bianconera, perde tanti contrasti e fa decisamente fatica. Cresce nel secondo tempo ma ha il difetto di non riuscire mai a calciare in porta