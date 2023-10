Milan Juventus Femminile 0-1: decide Caruso, rossonere ko al Vismara

Il Milan Femminile ospita la Juventus nella terza giornata di Serie A 2023-24: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

Dopo la vittoria contro il Napoli torna in campo il Milan Femminile per la terza giornata della Serie A 2023-24. Le rossonere ospitano la Juventus al Puma House of Football. Nonostante un’ottima prestazione di Giuliani che evita almeno in tre occasioni il peggio, le rossonere non evitano la sconfitta. Passa la Juve grazie al gol di Caruso.

Milan Juventus Femminile 0-1: sintesi del match

1′ Inizia il match

4′ Ritmi alti con il Milan che fa tanto pressing provando a verticalizzare e creare spazi, attenta la Juventus

7′ Tiro Laurent – azione manovrata del Milan Femminile con Cernoia che gestisce la ripartenza servendo Grimshaw che appoggia per la compagna che a sua volta rientra e tira, conclusione alta

10′ Prova a spingere la Juventus, attenta fin qui la difesa del Milan

15′ Fase di gioco in cui la Juventus si fa preferire al Milan con le rossonere che non riescono a creare pericoli in fase di ripartenza

17 ‘ Occasione Milan – dagli sviluppi di calcio d’angolo, dopo la respinta della difesa, recupera palla Bergamaschi che offre a Cernoia, cross insidioso che attraversa tutta l’area e per poco non intercettato da Staskova

21′ Occasione Beerensteyn – la bianconera si mette in proprio rientra e calcia dal limite dell’area rossonera, brava Giuliani a deviare sopra la traversa

25′ La Juventus punta molto sulle ripartenze e la velocità di Beerensteyn, attenta fin qui la difesa del Milan

29′ Tiro Caruso – sugli sviluppi di calcio d’angolo Caruso anticipa tutti sul primo palo ma il suo colpo di testa finisce fuori

32′ Ritmi decisamente più bassi in questa fase di gioco

36′ Faticano entrambe le due formazioni a creare occasioni pericolose, soprattutto il Milan che eccezion fatta per qualche folata di Laurent non riesce a ripartire

41′ Tanti errori da una parte e dall’altra

42′ Spiovente di Grimshaw verso l’area di rigore bianconera, prova a prendere posizione Staskova ma viene chiusa dalla difesa avversaria, con l’attaccante che commette fallo

45’+1′ Finisce il primo tempo

46′ Inizia il secondo tempo

46′ Pericoloso il Milan con un contropiede gestito da Bergamaschi dopo un fraseggio a centrocampo, l’esterno punta l’area, arriva sul fondo e crossa, pallone intercettato e bloccato da Peyraud-Magnin

49′ Tiro Boattin – la bianconera riceve palla in seguito ad uno schema da calcio d’angolo, tiro di prima intenzione alto sopra la traversa

53′ Occasione Beerensteyn – cross invitante di Girelli per la compagna che stacca indisturbata di testa in area di rigore rossonera, Giuliani in tuffo si distende e evita con un miracolo il vantaggio delle bianconere

62′ Problemi per Giuliani che dopo un rinvio si tocca il ginocchio e chiama l’intervento dello staff sanitario. Il portiere rossonero dopo le cure può proseguire il match

66′ Regge l’equilibrio

71′ Occasione Milan – cross tagliato da palla inattiva che viene controllato da Laurent in area di rigore a due passi dalla porta ma è brava la difesa a non farla girare e calciare

72′ spingono le rossonere

74′ Tiro Caruso – la bianconera prova la conclusione dalla distanza, tiro abbondantemente sopra la traversa

76′ Occasione Bonansea – la bianconera si libera in area e calcia a botta sicura, prodigiosa ancora una volta Giuliani che con la mano di richiamo devia in corner

83′ Tiro Thomas – la francese riceve palla in area e prova la conclusione, tiro debole e bloccato a terra da Giuliani

87′ Gol Caruso – azione insistita delle bianconere con la palla che resta viva in area di rigore, arriva la centrocampista bianconera dalle retrovie che con un tiro in diagonale batte Giuliani e sblocca il match

91′ Prova a reagire il Milan Femminile allo svantaggio

94′ Finisce il secondo tempo

Migliore in campo Milan Femminile – PAGELLE

Giuliani

Milan Juventus Femminile 0-1: risultato e tabellino

Marcatrici: 87′ Caruso;

Milan Femminile (4-3-3): Giuliani; Guagni, Fusetti, Swaby, Bergamaschi; Grimshaw, Cernoia (61′ Mascarello), K. Dubcova (80’Arnadottir); Dompig (80′ Adami), Laurent (71′ Marinelli), Staskova; A disp. Thrige, Asllani, Piga, Arrigoni, Marinelli, Copetti All. Ganz

Juventus Femminile (4-2-3-1): Peyraud-Magnin; Nilden, Lenzini, Cascarino, Boattin; Grosso, Caruso; Cantore (46′ Thomas), Garbino (63′ Bonansea), Beerensteyn (93′ Bellucci) , Girelli (63′ Nystrom). A disp. Aprile, Cafferata, Palis, Salvai, Sembrant All. Montemurro

Arbitro: Arena di Torre del Greco

Ammonite: 21′ Garbino; 58′ Cernoia;