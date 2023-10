Milan Juve, i bianconeri proveranno a sfatare il tabù: non segnano da settembre 2021. Ecco come sono andate le ultime sfide

Manca sempre meno al big match della nona giornata tra Milan e Juventus. Negli ultimi 3 scontri tra le due squadre i rossoneri non hanno mai subito un gol.

Ecco gli ultimi 5 precedenti sia in casa che in trasferta: 3 vittorie per il Milan e due pareggi, con 7 gol segnati e appena uno subito.