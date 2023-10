Milan Juve, Allegri spera nel suo rientro! Le ultime dalla Continassa, dove si valutano le condizioni di Vlahovic

Il Milan deve far fronte a delle assenze in vista della sfida contro la Juventus a San Siro al rientro dalla sosta nazionale. Anche i bianconeri devono valutare le condizioni di alcuni giocatori.

Secondo quanto scrive Tuttosport, Dusan Vlahovic potrebbe essere a disposizione per Milan-Juve: questa è la speranza dell’ambiente bianconero. Da oggi e fino a metà della prossima settimana il numero 9 lavorerà a parte, in attesa di rientrare in gruppo quando torneranno i Nazionali a Torino.