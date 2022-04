Milan-Investcorp: affare da oltre 1000 milioni, ecco quando è iniziato tutto

Milan Investcorp: affare da oltre 1000 milioni, ecco quando è iniziata la trattativa. Elliott pronto alla cessione

Secondo La Gazzetta dello Sport sta per iniziare un nuovo capitolo della storia del Milan: con Investcorp il Diavolo diventerebbe il primo club di Serie A con una proprietà araba. Elliott è pronto a ritirarsi dopo aver pienamente realizzato la propria missione: restituire il Milan ai vertici del calcio nazionale, con un patrimonio tecnico rinnovato e consolidato e con bilanci sempre più virtuosi.

Investcorp starebbe già completando la due diligence, l’analisi dei conti. Il Milan americano ha diminuito il passivo dai -195 milioni del giugno 2020 ai -96 dell’estate ’21, con proiezione di un rosso ulteriormente dimezzato a giugno di quest’anno. Secondo il Financial Times le trattative sarebbero iniziate il primo aprile, arrivando nei giorni scorsi a una negoziazione esclusiva per le prossime due settimane. Non sarebbe l’unica offerta sul tavolo: secondo indiscrezioni anche gli americani di Texas Pacific Group valuterebbero l’affare.

Se il Milan dovesse essere venduto a oltre un miliardo di euro diventerebbe il secondo club più pagato di sempre. Con Investcorp partecipa all’acquisizione del Milan anche Mubadala, il fondo sovrano di Abu Dhabi che detiene il 20% della finanziaria del Bahrain e il cui supporto sarebbe determinante per il buon esito dell’affare. Tra i possibili finanziatori dell’operazione c’è anche la banca statunitense Jp Morgan.