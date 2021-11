Milan Inter, sono 4 i dribbling fatti da Leao: solo uno meglio di lui in Serie A

Milan Inter, Rafael Leao ha messo a segno 4 dribbling nel corso del Derby della Madonnina. In Serie A è tra i migliori dribblatori

Rafael Leao si conferma tra i migliori in termini di dribbling in Serie A. Anche nel derby di Milano il portoghese ha dato spettacolo, mettendone a segno 4 e salendo a quota 25 in stagione.

Nella 12° giornata è stato battuto solamente da McKennie (5) mentre in generale meglio di lui ha fatto solo Felipe Anderson (32).