Milan Inter, la probabile formazione di Inzaghi: cambia tutto?

Ascolta la versione audio dell'articolo

Milan Inter, la probabile formazione in vista del match di stasera in Coppa Italia: il mister nerazzurro Simone Inzaghi rinuncia a un big?

L’Inter potrebbe presentarsi con un abito nuovo al derby di stasera. Una soluzione sarebbe il ricorso al 3-5-1-1 laziale. Dzeko ha caratteristiche opposte a Immobile, ma Inzaghi può spostare Calhanoglu seconda punta, come faceva con Luis Alberto, inserendo Vidal in mediana per tentare il “golpe” in questa zona.

Chissà se Inzaghi ci sta pensando. Così uno dei mediani nerazzurri potrebbe dare una mano alla difesa impegnata in un tre-contro-tre molto rischioso: Leao (in velocità) contro Skriniar, Giroud su De Vrij e Messias (che viene da lontano) contro Bastoni possono creare guai seri. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.