Milan Inter, Gianfelice Facchetti: «San Siro rossonero, quale occasione migliore per l’Inter?»

Le parole di Gianfelice Facchetti, figlio di Giacinto, in occasione del Derby di Coppa Italia Milan Inter di questa sera, al Corriere della Sera:

«Vietato fare calcoli, vietato pensare che poi ci sarà anche il ritorno quando giocheremo in casa noi, vietato ascoltare il «rumore dei nemici». Lo stadio sarà soprattutto rossonero, saremo ospiti: quale clima migliore per tirare fuori il meglio da ciascuno degli 11 nerazzurri? Mai dimenticare che l’Inter venne alla luce in una sera di marzo, quando Milano era solo rossonera: fu allora che un manipolo di soci dissidenti del Milan decise di dare vita a un nuovo sodalizio calcistico. Oggi come ieri, vieni a noi derby di marzo, il mese migliore per nascere sotto la Madonnina».